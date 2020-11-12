Підстав для відставки Венедіктової наразі немає – представник Президента в КСУ

Наразі немає підстав для того, щоб генпрокурора Ірину Венедіктову відправили у відставку.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський, передає Укрінформ.

«Наразі підстав для відставки генерального прокурора точно немає. Якщо вони з’являться, знову ж таки, будемо оцінювати. Якщо будуть конкретні претензії до генерального прокурора (які були, на превеликий жаль, до попереднього генерального прокурора, за відставку якого я проголосував), якщо, не зважаючи на дружні відносини, я буду бачити, що генеральний прокурор не виконав чи допустив якісь системні порушення, які призвели до негативних наслідків, то вже буду визначатись і, думаю, що буду голосувати за відставку будь-якого прокурора, якщо він не буде виконувати ті функції, які він має виконувати, і буде займати недержавницьку позицію», – відзначив Веніславський.

За його словами, Ірина Венедіктова є більш очільником ОГПУ, ніж її попередник Руслан Рябошапка, адже, як стверджує Веніславський, нині «результатів діяльності дуже багато», бо «дуже багато різноманітних злочинів розслідується ОГПУ, висуваються звинувачення».

«Звичайно, завжди є завищені очікування, коли хочеться все і зразу. Все і одразу в силу різних причин не виходить, але, я думаю, що результати вона продемонструє. Ми очікуємо, що до кінця цього року будуть більш такі вже цікаві результати діяльності Офісу генерального прокурора», – зазначив Веніславський.

Він також визнав, що товаришує з Венедіктовою, але, за його словами, спілкується з нею зараз не так часто, як раніше.

«Вона мені постійно надсилає інформацію про результати діяльності Офісу генерального прокурора. Раніше спілкувались частіше. Зараз на нарадах перетинаємось, як правило. Останній раз спілкувалися на тому засіданні РНБО з приводу рішення КСУ. А так в телефонному режимі інколи обмінюємось кількома словами з приводу тих чи інших резонасних подій, які відбуваються в державі», – сказав Веніславський.

Як повідомляв Укрінформ, 17 березня Верховна Рада проголосувала за кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора України.

Венедіктова раніше була народною депутаткою від партії «Слуга народу». Перед президентськими виборами 2019 року Зеленський представляв Венедіктову у складі своєї команди.