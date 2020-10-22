Зеленський не виключає відставки Венедіктової, «якщо не показуватиме результати»

Зеленський не виключає відставки Венедіктової, «якщо не показуватиме результати»

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський чекає на результати роботи генерального прокурора Ірини Венедіктової до Нового року, та заявляє, що у разі відсутності таких результатів може запропонувати іншу кандидатуру.

Про це він сказав в інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо генеральний прокурор не буде показувати результати, я можу вплинути і запропонувати іншу кандидатуру”, - сказав Зеленський.

На уточнююче запитання журналіста, чи робитиме він це, Президент відповів: “Обов’язково. Треба результат. До Нового року ми домовилися показати серйозні результати, очікувані результати”.

Крім того, глава держави підкреслив, що найближчим часом результат також має показати НАБУ.

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“Говорять про це багато разів, я це чую в новинах: як так Президент чомусь впливає на правоохоронну систему нашої країни? Мені здається, що просто нам з вами, зі ЗМІ, а потім з людьми треба домовитися, чи я впливаю, чи не впливаю”, - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 17 березня підписав указ про призначення Ірини Венедіктової генеральним прокурором.

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