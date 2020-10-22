Зеленський не виключає відставки Венедіктової, «якщо не показуватиме результати»

Президент Володимир Зеленський чекає на результати роботи генерального прокурора Ірини Венедіктової до Нового року, та заявляє, що у разі відсутності таких результатів може запропонувати іншу кандидатуру.

Про це він сказав в інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо генеральний прокурор не буде показувати результати, я можу вплинути і запропонувати іншу кандидатуру”, - сказав Зеленський.

На уточнююче запитання журналіста, чи робитиме він це, Президент відповів: “Обов’язково. Треба результат. До Нового року ми домовилися показати серйозні результати, очікувані результати”.

Крім того, глава держави підкреслив, що найближчим часом результат також має показати НАБУ.

“Говорять про це багато разів, я це чую в новинах: як так Президент чомусь впливає на правоохоронну систему нашої країни? Мені здається, що просто нам з вами, зі ЗМІ, а потім з людьми треба домовитися, чи я впливаю, чи не впливаю”, - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 17 березня підписав указ про призначення Ірини Венедіктової генеральним прокурором.