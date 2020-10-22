Венедіктова закликала повідомляти про «гречкосійство»

Генпрокурор Ірина Венедіктова закликала виборців повідомляти про спроби підкупу.

Як передає Укрінформ, відповідне звернення опубліковане на сайті відомства.

"Порушення виборчого законодавства можуть суттєво впливати на результат волевиявлення. Саме тому я закликаю громадян, які стали свідками чи потерпілими від таких правопорушень повідомляти про них до правоохоронних органів.

Якщо на вас здійснюється тиск, вам пропонують за голос гроші чи подарунки, погрожують чи перешкоджають вашому праву обирати чи бути обраним, пам’ятайте – так само нечесно ці кандидати будуть діяти і коли отримають омріяні мандати.

Ваша заява до Нацполіції, СБУ, ДБР чи до найближчої прокуратури може багато змінити, як і ваш безцінний голос на виборах", - зазначила Венедіктова.

За її словами, упродовж цієї виборчої кампанії за результатами розгляду заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, що стосуються підготовки і проведення місцевих виборів, станом на 21 жовтня розпочато 475 кримінальних проваджень, з яких 234 – щодо безпосереднього порушення виборчого законодавства.

Найбільше – 101 провадження зареєстровано за фактом підкупу виборців.

Ще 30 проваджень зареєстровані за фактами надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або несанкціонованого втручання в його роботу, 15 – за фактами фальсифікації, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, 3 – незаконного використання виборчого бюлетеня і ще 3 стосуються порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації.

Крім цього, є чимало проваджень пов’язаних із виборчим процесом. Майже сотня з них щодо хуліганства – пошкодження агітаційних наметів, нападів на агітаторів та представників партій.

Загалом, від початку виборчої кампанії повідомлено про підозру 28 особам в 19 кримінальних провадженнях. До суду скеровано 1 обвинувальний акт.

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Венедіктова зауважила, що після виборів інтерес правоохоронців до таких кримінальних справ не зникає. За словами генпрокурора, протягом минулого і цьогоріч за порушення виборчого законодавства було засуджено 69 осіб.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.