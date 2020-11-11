Україна закрила торгові представництва Росії ще три місяці тому – Кулеба

Україна розірвала двосторонню угоду з Росією про торгові представництва ще три місяці тому.

Як передає Укрінформ, про це написав у Твітері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи рішення уряду Росії закрити торгові представництва в Литві і в Україні.

«Україна за ініціативою МЗС розірвала російсько-українську угоду про торгові представництва ще три місяці тому. Але ми не проти, що Росія їх закрила і для себе», - написав дипломат.

Як повідомлялося, російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін 7 листопада підписав постанову про закриття торгових представництв РФ у Литві і в Україні.