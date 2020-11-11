Стратегічне партнерство України та Польщі є спільною національною цінністю - МЗС

МЗС України привітало Польщу з Днем незалежності і висловило переконання, що міцне стратегічне партнерство відповідає національним інтересам обох країн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у привітанні, оприлюдненому у Твіттері зовнішньополітичного відомства.

«Многая літа, Польська Республіко! З нагоди Свята Незалежності бажаємо дружньому польському народові нових успіхів і процвітання! Міцне стратегічне партнерство між Україною і Польщею є запорукою миру і стабільності в Європі, нашою спільною цінністю та національним інтересом», - зазначили українські дипломати.

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Як повідомлялося, День незалежності Польщі — національне свято, яке щорічно відзначають 11 листопада на честь проголошення незалежності держави від Росії, Німецької імперії та Австро-Угорської імперії 1918 року.