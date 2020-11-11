Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності

Володимир Зеленський привітав з Днем незалежності та подякував Польщі за підтримку територіальної цілісності України, висловивши переконання, що стратегічне партнерство між Україною та Польщею сприятиме зміцненню миру, стабільності та безпеки у Європі.

Про це він зазначив на своїй сторінці у Твіттер, повідомляє Укрінформ.

“Щирі вітання Анджею Дуді з Днем незалежності Польщі! Бажаємо братньому польському народу миру та злагоди. Цінуємо підтримку Польщі у відстоюванні територіальної цілісності України. Впевнений, стратегічне партнерство між Україною та Польщею сприятиме зміцненню миру, стабільності та безпеки у Європі”, - зазначив Зеленський.

День незалежності Польщі — національне свято, яке щорічно відзначають 11 листопада на честь проголошення незалежності держави від Росії, Німецької імперії та Австро-Угорської імперії 1918 року.