Про здоров’я Зеленського розповіла перша леді

Президент Володимир Зеленський почувається нормально, ізолювався й продовжує працювати.

Про це розповіла дружина глави держави Олена Зеленська на Міжнародному форумі культурної дипломатії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Про здоров'я Президента: усе добре, він почувається нормально, він ізолювався, але продовжує працювати", - сказала перша леді.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський, а також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у понеділок, 9 листопада, отримали позитивні тести на COVID-19.

У вівторок зранку в коментарі Укрінформу прессекретар глави держави Юлія Мендель зазначила, що Президент почувається добре, із симптомів COVID-19 має невисоку температуру, самоізолювався вдома в окремому приміщенні.