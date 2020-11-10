Світ продовжує бажати Зеленському одужання

Рада національної безпеки США, очільник Канади Джастін Трюдо та данський посол Оле Егберг Міккельсен приєдналися до побажань здоров’я Президенту України Володимиру Зеленському у зв’язку з його захворюванням на COVID-19.

Про це політики написали на своїх сторінках у Твіттері.

Радник з національної безпеки США Роберт О'Брайен побажав Володимиру Зеленському швидкого одужання.

«Сполучені Штати бажають Президенту Зеленському швидкого одужання. Наші молитви з ним та всім українським народом», - зазначив О'Брайен.

Підтримку Зеленському з боку Канади висловив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

«Жаль чути (про хворобу – ред.), президенте Зеленський, але я радий, що ви добре почуваєтесь. Канадці з вами, і сподіваємося на ваше швидке одужання», - написав Трюдо.

Посол Королівства Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен також підтримав Президента України.

«Найкращі побажання швидкого одужання від Данії у цей важкий час», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський, а також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в понеділок, 9 листопада, отримали позитивні тести на COVID-19.

Фото: Офіс Президента