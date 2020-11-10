Світ продовжує бажати Зеленському одужання

Світ продовжує бажати Зеленському одужання

Укрінформ
Рада національної безпеки США, очільник Канади Джастін Трюдо та данський посол Оле Егберг Міккельсен приєдналися до побажань здоров’я Президенту України Володимиру Зеленському у зв’язку з його захворюванням на COVID-19.

Про це політики написали на своїх сторінках у Твіттері.

Радник з національної безпеки США Роберт О'Брайен побажав Володимиру Зеленському швидкого одужання.

«Сполучені Штати бажають Президенту Зеленському швидкого одужання. Наші молитви з ним та всім українським народом», - зазначив О'Брайен.

Підтримку Зеленському з боку Канади висловив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

«Жаль чути (про хворобу – ред.), президенте Зеленський, але я радий, що ви добре почуваєтесь. Канадці з вами, і сподіваємося на ваше швидке одужання», - написав Трюдо.

Посол Королівства Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен також підтримав Президента України.

«Найкращі побажання швидкого одужання від Данії у цей важкий час», - зазначив він.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський, а також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в понеділок, 9 листопада, отримали позитивні тести на COVID-19.

Фото: Офіс Президента

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