Спецслужби РФ намагається підірвати двопартійну підтримку України в США - генерал СЗР

Російські спецслужби проводять інформаційні операції та користуються послугами лобістів для підриву двопартійної підтримки України в США. Крім того, для досягнення такої мети РФ використовує своїх агентів впливу в Україні.

Про це в коментарі Guildhall заявив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенант Віктор Гвоздь.

«Втрата підтримки однієї з партій в США становить загрозу для національної безпеки України і РФ всіляко працює на підрив цієї підтримки. Російські спецслужби використовують широкий набір інструментів як в Україні, так і на Заході для дискредитації України в США. Втрата підтримки однієї з партій може ускладнити проходження через Конгрес будь-яких законопроектів допомоги для України», - заявив він.

«Інформаційні операції спецслужб РФ в США спрямовані на звинувачення України в корупції і втручання в американську демократію, зокрема у вибори. Тим самим РФ відводить увагу Вашингтона від втручання російських спецслужб і переводить акцент на Україну. На підрив підтримки кожної з партій в США працюють лобісти РФ. Крім того, на жаль, Росія використовує з цією метою свою п'яту колону в Україні. Публікації аудіозаписів, розслідування американської корупції і подібні активності є частиною російських спеціальних операцій», - підсумував екс-керівник СЗР.