У ТКГ потрібно створити ще одну підгрупу – Резніков

У Тристоронній контактній групі для врегулювання на окупованих частинах українського Донбасу необхідно створити п’яту робочу підгрупу – з питань підготовки повернення контролю над кордоном із Росією в тих місцях, у яких зараз такого контролю немає.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Один із пунктів Комплексу заходів на виконання мінських домовленостей, сказав Резніков, що для інтенсифікації своєї роботи ТКГ може створювати робочі підгрупи.

Він назвав «помилкою» те, що під час укладення згаданого документа 12 лютого 2015 року, під час розпалу боїв регулярних частин Збройних сил Росії проти України за Дебальцеве, Україна погодилася на єдиний пункт, що визначає послідовність виконання цих заходів, а саме що «відновлення повного контролю над державним кордоном із боку уряду України в усій зоні конфлікту… має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання» на окупованих територіях, і то ще за умови виконання низки вимог.