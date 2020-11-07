«Слуга народу» склав мандат через обрання мером

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатських повноважень у зв’язку з обранням його на посаду міського голови міста Надвірна Івано-Франкіської області.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"Працюючи у Верховій Раді України, серцем і душею завжди був у своєму рідному краї. Рік у парламенті видався досить складним та насиченим, однак надзвичайно важливим. Рік здобутого досвіду, змін та викликів. Рік боротьби та прийнятих надважливих рішень", - написав Андрійович.

Він також навів фотокопію відповідної заяви.

Як повідомлялося в Україні 25 жовтня пройшли місцеві вибори.