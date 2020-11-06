Президент вірить у реалізацію «Плану спільних кроків» для миру на Донбасі

Президент Володимир Зеленський вірить у реалізацію підготовленого Україною для Тристоронньої контактної групи «Плану спільних кроків» для досягнення миру на Донбасі реалістичним і сподівається, що Росія також його підтримає.

Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ на КПВВ "Щастя" на Донбасі, передає кореспондент Укрінформу.

"Якби ми не вірили (у реалізацію «Плану спільних кроків» - ред.), ми б цього не робили. Представлений план дій, ми його також передали ОБСЄ... Я про це багато разів казав, що ми йдемо в напрямку Мінського формату, але повинен бути виписаний детальний план дій... Велика наша група працювала, цей план дій зрозумілий, детальний, я вважаю, з кроками, датами і відповідальністю... Він буде розглянутий на засіданні ТКГ, але важливо також, щоб цей план дій розглядався 13 листопада радниками "нормандської четвірки", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський оглянув КПВВ «Щастя» / Фото: Офіс Президента

Стосовно того, чи, на його думку, погодяться у Москві виконували український план щодо миру на Донбасі, Президент зауважив, що насамперед для України дуже важлива в цілому допідтримка на засіданні "нормандської четвірки".

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"Мені здається, що це важливо, щоб чотири країни розуміли, що у нас є "норманді", є Мінськ, і треба рухатися вперед. Без цього ми ніколи не досягнемо того бажаного миру на Донбасі, про який мріють всі українці. Мені складно сказати, чи погодиться Росія. З точки зору їхньої офіційної позиції, вони говорять, що вони підтримують будь-які кроки до мирного врегулювання конфлікту, а цей план дій саме на це спрямований. Тому я не бачу, чому відмовлятись від цього", - зазначив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, глава делегації України в ТКГ, експрезидент України Леонід Кравчук поінформував, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.