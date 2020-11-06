Шмигаль не бачить підстав для відставки Степанова

Це випливає з відповіді прем'єра під час години запитань до уряду у Верховній Раді на запитання, чи підтримує він пропозицію опозиції про відставку міністра охорони здоров'я через катастрофічну ситуацію з коронавірусом, передає кореспондент Укрінформу.

"Насправді ситуація в Україні є надзвичайно складною. Ніхто з нас не має "рожевих окулярів" - ми все бачимо, в кожного з нас хворіють родичі, знайомі, і це дійсно кризова важка ситуація. Але вона така в цілому світі, вона ще гірша в багатьох країнах - наших сусідах. Сьогодні наші медики, зокрема, і працівники Міністерства охорони здоров'я, роблять усе можливе, працюючи часом по 18-20 годин на добу. Тому я з повагою ставлюся до медиків, до працівників Міністерства охорони здоров'я, і вважаю, що сьогодні вони є дійсно нашими бійцями на передовій боротьби з коронавірусом", - сказав Шмигаль.

Стосовно катастрофічної ситуації в країні з коронавірусом, глава уряду закликав парламентаріїв "об'єднатися і вести спільну боротьбу проти пандемії", щоб подолати її наслідки і зберегти якомога більше життів українців.

Як повідомлялося, в Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.