Рада візьметься за бюджет-2021 після 12:00

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення депутати ухвалили на засіданні 5 листопада.

Так, спочатку спікер за результатами наради з керівниками депутатських фракцій і груп запропонував розглядати ці два питання до перерви в роботі пленарного засідання ВР, яка запланована між 12:00 та 12:30.

«Під час наради... досягнуто домовленості розглянути зараз зміни до бюджетного кодексу, а після цього розглянути бюджет. Це займе десь приблизно годину, годину десять. Є пропозиція доопрацювати ці два питання, а після цього перейти до перерви, яка запланована з 12:00 до 12:30, далі повертаємося до порядку денного пленарного засідання», – зазначив Разумков.

Таку пропозицію народні депутати спершу підтримали, однак за ухвалення законопроєкту №4100 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» за основу проголосували лише 225-ма голосами.

Зважаючи на це, спікер провів коротку нараду з головами фракцій і груп біля президії парламенту, після чого дав доручення Комітету з питань бюджету невідкладно доопрацювати законопроєкт №4100 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» та розглянути його на позачерговому засіданні о 12:00.

«Даю доручення бюджетному комітету невідкладно зібратися, ми направляємо законопроєкт №4100 на повторне перше читання. Вони його зараз опрацьовують, о 12:00 ми проводимо позачергове засідання Верховної Ради, де розглядаємо законопроєкт №4100 і повертаємося до розгляду бюджету», – пояснив Разумков.

Відповідну пропозицію підтримали 262 парламентарії.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 5 листопада ухвалити у першому читанні законопроєкт №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

У вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет-2021 і направив його на розгляд Ради. Депутати подали до нього кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тис. позицій. Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон. Проєкт держбюджету-2021депутати планують розглянути сьомим питанням.