Зеленський скасував посаду першого заступника глави ОП

Президент Володимир Зеленський виключив зі структури Офісу Президента посади першого заступника глави та помічників, а також змінив назви Директорату з питань регіональної політики та децентралізації й Департаменту з питань державного протоколу та церемоніалу.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Документом винесено зміни до указу від 20 червня 2019 року «Питання забезпечення діяльності Президента України», яким визначається структура ОП. Зокрема, передбачається виключити зі статті 2 абзаци «Перший заступник Керівника Офісу Президента України», «помічники Президента», «Директорат з питань регіональної політики та децентралізації», «Департамент з питань Державного Протоколу та Церемоніалу».

Водночас у структурі ОП тепер з'явилися Служба державного протоколу та церемоніалу; Служба моніторингу та управління ризиками; Директорат з питань регіональної політики.

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Крім того, Зеленський виключив слова "помічника Президента" зі статті 3 указу №417, яка передбачала, що "перший помічник Президента України, помічник Президента України, радники Президента України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України, який безпосередньо координує їх діяльність".

Відповідні зміни також внесено до Положення про Офіс Президента, затвердженого указом від 25 червня 2019 року.

Раніше у середу Президент звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу Президента та призначив своїм радником.