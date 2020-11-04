Заборона книги про Стуса: комітет Ради перенесли через адвоката Медведчука

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова переніс засідання, під час якого розглядав питання щодо рішення Дарницького районного суду міста Києва щодо заборони розповсюджувати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса».

Як передає Укрінформ, про повідомила народний депутат, голова партії «Голос» Кіра Рудик у Фейсбуці.

«На комітеті з питань свободи слова розглядали, чи була цензура у рішенні Дарницького суду щодо книги Вахтанга Кіпіані. На засідання запросили адвокатів сторін. Не запросили самого пана Кіпіані. Адвокат Медведчука називає Шуфрича «ваша честь». Все виглядає як фарс. Засідання перенесли», – зазначила Рудик.

Як повідомляв Укрінформ, Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса. В той же день книгу розкупили за лічені хвилини, тож видавництво Vivat вирішило додрукувати новий наклад, поки судове рішення не набуло чинності.

Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Він заперечував 9 епізодів з книги та вимагав заборонити її розповсюдження.

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«Справа Василя Стуса» вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних і друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його у 1980 році заарештували вдруге.