Джапарова в РЄ закликала до пошуку вакцини від «російського вірусу»

Про це вона заявила під час участі в 130-му засіданні Комітету міністрів Ради Європи, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Еміне Джапарова наголосила на важливості вжиття заходів, що дозволили б відновити авторитет Ради Європи після безумовного повернення Росії до ПАРЄ", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Перша заступниця міністра привернула увагу до наслідків збройної агресії РФ проти України, системних переслідувань Росією всіх незгодних з окупацією Росією частини території України, а також блокування Росією як державою-окупантом доступу до окупованого Криму міжнародних моніторингових механізмів.

Водночас вона нагадала про особливу відповідальність за забезпечення сумлінного виконання Росією своїх міжнародних зобов’язань, що взяла на себе Організація після ініціативного створення умов для безумовного повернення РФ до Парламентської Асамблеї РЄ.

Джапарова закликала до чесної і відвертої дискусії щодо майбутнього Європейської конвенції з прав людини, сімдесятиріччя підписання якої сьогодні відзначає Європа, із метою забезпечення її ефективного застосування у довгостроковій перспективі.

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У МЗС додали, що Україна також підтримала «Декларацію Грецького головування в Комітеті міністрів: Ефективно відповідаючи на кризу громадського здоров’я за повної поваги до прав людини, демократії та верховенства права», яка спрямована на підтвердження відданості демократичним стандартам, правам людини та верховенству права.