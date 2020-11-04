ВР розгляне законопроєкт про безкоштовне харчування дітей загиблих військових

Верховна Рада на засіданні в середу, 4 листопада, планує розглянути законопроєкт про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (зник безвісти), помер під час захисту незалежності України.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання парламенту.

Законопроєкт №4130, ініціатором якого є Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, запланований до розгляду в першому читанні.

Порядком денним також передбачено розгляд урядового проєкту закону №3987 "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України".

Парламентарії планують розглянути в першому читанні законопроєкти №3576 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин" та №3911 "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".

На порядку денному також законопроєкт №3633 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів".

У другому читанні народні депутати розглянуть законопроєкти №3851 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій" та №3486 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Парламентарії також розглянуть проєкт постанови №4047, яким передбачено звернутися до Кабінету Міністрів щодо здійснення заходів, спрямованих на включення Національного дендрологічного парку "Софіївка" до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Порядком денним передбачено й ратифікацію декількох міжнародних договорів.