ВР розгляне законопроєкт про безкоштовне харчування дітей загиблих військових
Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання парламенту.
Законопроєкт №4130, ініціатором якого є Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, запланований до розгляду в першому читанні.
Порядком денним також передбачено розгляд урядового проєкту закону №3987 "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України".
Парламентарії планують розглянути в першому читанні законопроєкти №3576 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин" та №3911 "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".
На порядку денному також законопроєкт №3633 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів".
У другому читанні народні депутати розглянуть законопроєкти №3851 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій" та №3486 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Парламентарії також розглянуть проєкт постанови №4047, яким передбачено звернутися до Кабінету Міністрів щодо здійснення заходів, спрямованих на включення Національного дендрологічного парку "Софіївка" до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Порядком денним передбачено й ратифікацію декількох міжнародних договорів.