Разумков пояснив, чому важко заборонити політикам мати офіційні контакти з представниками РФ

Вимога заборонити контакти представників українського політикуму з представниками країни-агресора може ускладнити переговори з мирного врегулювання.

Таку думку висловив в інтерв’ю Укрінформу Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

«Цей процес виглядає гарно в медійному плані, але в безпосередній імплементації це буде важко зробити. Тому що і на рівні ТКГ, і Нормандського формату, інших перемовин, це гальмуватиме процеси», - сказав спікер, відповідаючи на запитання, чи планується розгляд у парламенті низки зареєстрованих законопроєктів, які передбачають заборону українським посадовцям мати офіційні контакти або проводити сепаратні переговори з представниками країни-агресора.

За даними Голови ВРУ, ці питання поки не розглядалися комітетами, тому вони не готові до розгляду в сесійній залі. І він «не думає, що вони з’являться найближчим часом».

Наразі, підкреслив Разумков, на порядку денному стоїть багато питань, які мають дійсно першочерговий характер, насамперед – бюджет, який розглядатиметься на наступному тижні.