У Раді Європи відреагували на конституційну кризу в Україні

У Ради Європи висловили повну згоду з позицією Президента України щодо необхідності забезпечення довіри громадськості до Конституційного Суду, а також до інших державних інституцій.

Про це йдеться у листі від 31 жовтня президента Комісії Ради Європи за демократію через право (Венеційська комісія) Джанні Букіккіо та голови Групи держав РЄ проти корупції (ГРЕКО) Маріна Мрчели до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми розуміємо, що ви стикаєтеся з дуже серйозними викликам, і ми не зменшуємо оцінку необхідності вчасних, сильних і рішучих дій. Водночас ми закликаємо вас зважати на негативні, глибокі і довготермінові наслідки для вашої країни від цього поспішного рішення – звільнення конституційних суддів», - йдеться у листі.

Автори листа пояснюють, що причиною звернення до Голови ВР стало внесення Президентом України законопроєкту про відновлення довіри до конституційного судочинства, як відповідь на рішення Конституційного Суду від 27 жовтня стосовно антикорупційного законодавства.

«Не може бути ефективної боротьби з корупцією без незалежного судочинства та поваги до верховенства права», - заявили у Венеційській комісії та ГРЕКО.

Водночас наголошується, що Венеційська комісія та Рада Європи готові терміново, але з урахуванням часу, необхідного для проведення ретельного аналізу, допомогти знайти конкретні рішення щодо подолання нинішньої ситуації.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.

У пояснювальній записці вказується, що законопроєкт розроблено з метою забезпечення дотримання конституційного ладу в Україні та недопущення узурпації влади суддями Конституційного Суду.

Законопроєкт визнано Президентом як невідкладний.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох із них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці й обороні країни.