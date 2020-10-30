Грузинська влада не пустила українських депутатів спостерігати за виборами — Ясько

Близько 30-ти народних депутатів із фракцій партій «Слуга народу», «Батьківщина» та «Голос» не пустили як спостерігачів на парламентські вибори до Грузії попри схвалення Центральної виборчої комісії країни.

Про це в коментарі Укрінформ повідомила керівник постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат від «Слуги народу» Єлизавета Ясько.

«Усі члени делегації реєструвались як спостерігачі на сайті Центральної виборчої комісії Грузії, тобто ми заповнили всі необхідні заявки та подали їх до грузинської ЦВК. За наявною в мене інформацією, всі ці заявки були розглянути та схвалені ЦВК Грузії», – зазначила депутат.

Ясько уточнила, що до складу української делегації спостерігачів за виборами у Грузії мали увійти близько 30-ти народних депутатів від «Слуги народу», «Батьківщини» та «Голосу».

Водночас у Фейсбуці вона уточнила, що поїздка мала відбутися на запрошення провідної опозиційної партії «Єдиний національний рух», але в ніч проти 30 жовтня грузинська влада не надала дозвіл на прийом літака з України.

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Як повідомляв Укрінформ, чергові вибори до парламенту Грузії відбудуться 31 жовтня.