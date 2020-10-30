Голова КСУ заявляє, що запланована його зустріч із Президентом не відбулась

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що його зустріч з Президентом Володимиром Зеленським з приводу тиску на суддів КС не відбулась, хоча була запланована.

Про це він сказав на брифінгу 30 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Коли НКРЕ ми розглядали, там особливо шуму щодо повноважень… я не відчув. А коли перейшли до системи антикорупційних органів, тут почалось.. Почалось, бо у руках цих органів надзвичайно велика сила. Тому був і існує великий тиск», - сказав він.

За словами Тупицького, у зв’язку з цим було звернення суддів КС до Президента про забезпечення нормальної діяльності КС.

«Мені було доручено від імені суддів зустрітись офіційно з Президентом і донести вичерпну інформацію. Я знаю, що ця зустріч планувалась, але чогось не відбулась. А говорити є про що», - додав він.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрупи «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону «Про запобігання корупції». Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

НАЗК 28 жовтня на виконання рішення КС закрило доступ до реєстру електронних декларацій.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Зі свого боку уряд 29 жовтня на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження, яке зобов’язало НАЗК відкрити реєстр декларацій. У ніч на 30 жовтня Нацагентство поновило доступ до реєстру.

Окрім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного Суду.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Уранці 30 жовтня біля КС розпочалася акція за участю кількох тисяч осіб на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи.