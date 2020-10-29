Разумков каже, що за бюджет депутати візьмуться наступного тижня

Разумков каже, що за бюджет депутати візьмуться наступного тижня

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що розгляд проєкту державного бюджету має відбутися наступного тижня, до кінця року документ буде прийнято.

Про це він сказав українським журналістам у Берліні, де перебуває з візитом, повідомляє кореспондент Укрінформу

«Думаю, в понеділок відбудеться засідання комітету, ми побачимо таблицю пропозицій, наступного тижня, можемо розглянути бюджет», - розповів спікер і додав, «якщо нічого не зашкодить, адже минулого разу комітет не засідав через пандемію».

Голова ВРУ зазначив, що, на жаль, ще немає остаточної таблиці з пропозиціями, і нагадав, що проєкт бюджету надійшов до парламенту з високими показниками дефіциту – 6%. Депутати, за його словами, «достатньо виважено та збалансовано підходили до його доопрацювання»

На переконання Разумкова, до кінця року буде схвалено бюджет, який буде відображати інтереси держави.

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Як повідомляв Укрінформ, депутати подали в проєкт держбюджету кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тис. позицій.

Комітет з питань бюджету у п'ятницю, 16 жовтня, мав затвердити поправки до законопроєкту про держбюджет-2021, однак засідання не відбулося через відсутність кворуму.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, Верховна Рада має проголосувати в першому читанні за проєкт закону про держбюджет до 20 жовтня, а до 1 грудня документ має бути ухвалений в цілому як закон.

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