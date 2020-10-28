Рада може повернутися до роботи 3 листопада – Радуцький

Епідеміологічна ситуація дає можливість Верховній Раді поновити роботу в пленарному режимі з 3 листопада.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Порядок денний на наступний тиждень вже є. Сесійний (пленарний - ред.) тиждень заплановано з 3 листопада. І якщо кількість захворілих депутатів дозволить розраховувати на кворум, то (засідання відбудуться, – ред.). Поки кількість захворілих депутатів і тих, хто перебуває на самоізоляції, говорить про те, що Рада має відбутися... Найголовніше питання на цьому засіданні – це розгляд Державного бюджету України на 2021 рік", – зазначив політик.

Водночас Радуцький уточнив, що тиждень тому в парламенті виявили COVID-19 у 90 працівників апарату ВР і народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планувала під час пленарного засідання 20 жовтня розглянути питання про ухвалення в першому читанні законопроєкту №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Однак його розгляд не відбувся у зв'язку з тим, що Комітет ВР з питань бюджету не фіналізував подані депутатами поправки, на основі яких сформовано таблицю з 2,5 тисяч правок.

Голова бюджетного комітету Юрій Арістов пояснив, що 16 жовтня засідання комітету, де мали бути затверджені висновки для розгляду законопроєкту у першому читанні, не відбулося через відсутність кворуму, спричинену захворюванням депутатів на COVID-19. Водночас він уточнив, що комітет планує провести відповідне засідання упродовж 19-23 жовтня. Проте у визначений період комітет також не провів засідання.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, Верховна Рада має проголосувати в першому читанні за проєкт закону про держбюджет до 20 жовтня, а до 1 грудня документ має бути ухвалений в цілому як закон.

Раніше, 30 вересня, Рада ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах через спалах захворюваності парламентаріїв і працівників Апарату ВР на коронавірус. Водночас передбачалося, що 20 жовтня відбудеться пленарне засідання.