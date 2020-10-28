Комітет ВР розглядає три варіанти законопроєкту про медичний канабіс – депутатка

На ознайомленні у Комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування перебуває три законопроєкти про легалізацію канабісу в медичних цілях, єдиний текст документу парламентарі ще не напрацювали.

Як передає Укрінформ, про це повідомила член комітету Лада Булах (фракція партії «Слуга народу») в ефірі телеканалу «Україна 24».

«У нашому комітеті на сьогодні немає єдиного проєкту закону про медичний канабіс. Як мінімум, особисто я бачила три варіанти. Над яким саме ми будемо працювати, поки не можу відповісти. Але особисто мені імпонує законопроєкт, який не тільки вносить зміни в постанову Міністерства охорони здоров'я про дозвіл використання ліків з медичного канабісу, а (передбачає - ред.) більш широке врегулювання цього питання: це внесення змін до п'яти існуючих законів і двох кодексів – Кримінального Адміністративного – для того, щоб Україна отримала можливість для самосійного виробництва цих ліків і використання для українських громадян і навіть для експорту», – зазначила Булах.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці 25 жовтня та відповісти на п'ять важливих для кожного питань. Одне з них стосувалося легалізації медичного канабісу. За попередніми даними, схвально відповіли на це питання близько 65% респондентів.