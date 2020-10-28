Єрмак показав, як живуть його батьки та брат

Батьки керівника Офісу Президента Андрія Єрмака мешкають у «хрущовці» на бульварі Дружби народів у Києві.

Разом із батьками проживає і його брат Денис, йдеться у матеріалі видання "Бабель", повідомляє Укрінформ.

"Квартира Єрмаків знаходиться в типовій хрущовці на бульварі Дружби народів. В ній разом із батьками мешкає Денис Єрмак. Журналісти тут ще не бували, але приходили силовики з обшуком. Батьки Єрмака зустрічають нас на порозі і одразу надівають маски", - розповіли журналісти про знайомство з батьками Єрмака.

Зазначається, що Єрмак-старший — корінний киянин, його дружина — з Санкт-Петербурга, познайомилися у спільних знайомих, коли Марина Олександрівна на три дні приїхала до Києва. У 1971 році вони одружилися, тоді ж народився Андрій Єрмак, нинішній керівник ОП.

За даними видання, у квартирі Єрмаків є невеликий бар — пляшки для нього із закордонних поїздок привозить старший син.

"На відміну від Єрмака батьки дуже розкуті, вони не бояться жартувати і називати речі своїми іменами", - поділитися журналісти своїми враженнями.

Батько керівника ОП, якого у ЗМІ періодично звинувачують у співпраці з КДБ і Головним розвідувальним управлінням Росії, запевнив "Бабель", що "все це вигадки".

У свою чергу, мама Єрмака розповіла журналістам, що син рідко навідує, а після початку роботи в ОП буває у них здебільшого ночами.

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"Я не люблю виставляти себе і сімʼю напоказ, але я вже втомився слухати цей бруд про тата з ФСБ і про щось іще. Ось, будь ласка, можете побачити, де вони живуть, як живуть — у Києві, в простій квартирі. Ось усе, що у них є. Я пишаюся своїми батьками", - підкреслив Андрій Єрмак.

Як повідомлялося, наприкінці березня цього року народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував серію відео, де людина, схожа на рідного брата керівника ОП Дениса Єрмака, проводить переговори про нібито працевлаштування за хабар на різні високі посади невідомих людей.

Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака.

Фото: Бабель