Єрмак розповів про зустріч з держсекретарем Святого Престолу у Ватикані

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак підтвердив свою зустріч із держсекретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном на початку жовтня у Ватикані та заявив, що говорили про призначення посла, костел у Києві та можливість візиту Папи Римського в Україну.

Про це Єрмак розповів в інтерв'ю виданню "Бабель", повідомляє Укрінформ.

"(Говорили - ред.) про призначення посла України в Ватикан, обговорювали процес передачі костелу в Києві римо-католицькій громаді і можливість візиту Папи в Україну", - відповів Єрмак на запитання, про що йшлося на зустрічі з держсекретарем Святого Престолу.

Раніше деякі ЗМІ, зокрема, "Дзеркало тижня" повідомляли, що 5 жовтня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Ватикані провів неафішовану зустріч тет-а-тет з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном.