Опитування Президента: «слуги» хочуть почати з втілення ідеї про «300 депутатів»

У партії «Слуга народу» планують поступово імплементувати в законодавство результати всеукраїнського опитування, ініційованого Президентом Володимиром Зеленським, і хочуть розпочати зі скорочення кількості народних депутатів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив народний депутат, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко на брифінгу 26 жовтня.

«Якоїсь, скажімо так, авральної історії, що зараз терміново по цих питаннях (готувати – ред.) 5 законів і так далі - я не думаю, що може бути. Але поступово ми обов'язково так чи інакше дамо хід всім тим питанням, які люди підтримали. Почнемо зі скорочення кількості народних депутатів. Я думаю, що це питання навіть, можливо, на горизонті цієї сесії Верховної Ради, яка буде тривати до лютого. Подивимося, яка в нас буде ситуація з епідемією. На жаль, бачимо, що трошки динаміка розгортається», - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що з огляду на розповсюдження коронавірусної хвороби парламент у першу чергу буде приділяти увагу найважливішим питанням, як, наприклад, проєкт держбюджету на 2021 рік.

Корнієнко нагадав, що законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо скорочення кількості депутатів до 300 вже отримав висновок Конституційного Суду.

«Найпростіший кейс для мене - це третє питання. У нас лежить на другому читанні повернений з Конституційного суду проєкт зміни до Конституції, який визнаний Конституційним судом таким, що відповідає Конституції, його можна голосувати. Не впевнений, що він пройшов комітет, це треба з'ясувати. Але в принципі, це досить швидко можна зробити. Далі питання до колег, хто, дивлячись на цифру народної підтримки в 90%, як себе буде в залі поводити. Будемо дивитися, хто попри 90% підтримки цієї ідеї в народі буде якось намагатися ухилитися від голосування за цю ініціативу», - сказав Корнієнко.

Щодо легалізації медичного канабісу, то Корнієнко повідомив про існування трьох відповідних законопроєктів, які розробляли різні підгрупи у фракції «Слуга народу».

«Я сподіваюся, що колеги знайдуть в собі сили об'єднатися і зробити спільний, щоб ми не дискутували один з одним. І в принципі можна його вносити, далі обговорювати. Тобто далі провести ще дискусію з суспільством щодо того, як краще це реалізувати в масштабах України. Знов-таки, в залі чи буде підтримка, чи ні - тут як Верховна Рада буде визначати», - зазначив Корнієнко.

Коментуючи питання вільної економічної зони на Донбасі, депутат сказав, що, «зважаючи на масштаб підтримки, це питання потребує ще дискусії в суспільстві».

«Щодо довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах - ми бачимо, що підтримка велика. Треба консультуватися з нашим Комітетом правової політики, з антикорупційним комітетом, які є варіанти. Тобто, це більше на поталу фракції, депутатів. Тобто будемо обговорювати», - сказав голова партії «Слуга народу».

Коментуючи питання щодо права України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності, яке підтримують 74,21% українців, Корнієнко сказав, що «Президент як наш головний дипломат далі буде враховувати це в своїй діяльності».

При цьому голова партії «Слуга народу» зазначив, що йому важко сказати про законодавче забезпечення цього питання.

Як повідомляв Укрінформ, у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня українцям було запропоновано відповісти й на п’ять запитань від Президента.

Так, українцям запропонували дати відповідь на запитання, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.