Результати опитування Зеленського планують оприлюднити увечері

Результати опитування Зеленського планують оприлюднити увечері

Укрінформ
Результати ініційованого Президентом Володимиром Зеленським опитування, яке провели в день голосування 25 жовтня, планують оприлюднити увечері 26 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Офіційні результати, вони, будуть сьогодні, очевидно, оприлюднені, ближче до вечора. Вони повинні збігатися з результатами екзитполу в межах похибки 2-3%, як це є завжди. Але загалом», – зазначила Кравчук.

Водночас вона припустила, що подібні ініціативи треба закріпити на постійній основі.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбувалися місцеві вибори.

Також біля низки дільниць знаходилися інтерв'юери з опитувальниками щодо ініційованих Президентом 5 питань.

Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

Пізніше в ОП уточнили, що питання матимуть вигляд загальнонаціонального опитування, однак, на відміну від референдуму, воно не матиме прямих юридичних наслідків.

У "Слузі народу" повідомили, що опитування у день місцевих виборів, яке ініціював Президент Володимир Зеленський, фінансуватиме партія.

Першим питанням опитуванням було: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”, другим - “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”

Трьома останніми питаннями опитування стали теми щодо скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації медичного канабісу та гарантії Будапештського меморандуму.

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