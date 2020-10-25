«Слуга народу» матиме ситуативні коаліції у місцевих радах - Корнієнко

«Слуга народу» матиме ситуативні коаліції у місцевих радах - Корнієнко

Укрінформ
Партія "Слуга народу" матиме ситуативні коаліції у місцевих радах і в першу чергу шукатиме партнерів серед місцевих партій.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу в штабі "СН" після завершення голосування.

"Закон не передбачає утворення коаліцій обов'язкових у місцевих радах. І ми розуміємо, що є питання, за які будуть усі голосувати. За бюджет області точно будуть усі голосувати… Це ж не Верховна Рада, це не політична позиція. Чи буде це коаліція? Так, це буде коаліція більшості взагалі депутатів, але вона буде ситуативною. Чи будемо ми голосувати поруч з "ЄС" чи з "Опозиційною плітформою – за життя"? Можливо, я це не виключаю. Але знов-таки, це об'єднання щодо важливих для громади, для району, для області питань", - зазначив Корнієнко.

Політик додав, що "Слуга народу" в місцевих радах шукатиме партнерів "серед конструктивних сил".

"Щодо стабільних коаліцій, що ми домовилися раз і назавжди і п'ять років перебуваємо в такому стані, я думаю, що ми будемо шукати партнерів серед конструктивних сил. У першу чергу – серед місцевих партій, там де в нас немає якогось жорсткого протистояння, як у Дніпрі, наприклад, де ми, швидше за все, будемо опонувати партії "Пропозиція". Ну і взагалі по країні, думаю, що в нас збережеться ця традиція опонувати партії "Пропозиція", з якою ми давно в дискусії", - сказав Корнієнко.

Крім того, голова партії додав, що "Слуга народу" активно виступатиме за "деполітизацію місцевих рад".

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"Рішення щодо того, що обласна рада висловлює своє відношення до інших країн, до якихось там політичних процесів, пропонує зняти Прем'єр-міністра, абощо, рішення, коли міська або районна рада звертається щодо якихось законів і так далі, - ми будемо жорстко проти цього виступати, опонувати цьому аж до блокувань трибуни і так далі. Тому що ми вважаємо, що місцева влада має займатися місцевими проблемами", - розповів Корнієнко.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

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