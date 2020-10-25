«Слуга народу» матиме ситуативні коаліції у місцевих радах - Корнієнко

Партія "Слуга народу" матиме ситуативні коаліції у місцевих радах і в першу чергу шукатиме партнерів серед місцевих партій.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу в штабі "СН" після завершення голосування.

"Закон не передбачає утворення коаліцій обов'язкових у місцевих радах. І ми розуміємо, що є питання, за які будуть усі голосувати. За бюджет області точно будуть усі голосувати… Це ж не Верховна Рада, це не політична позиція. Чи буде це коаліція? Так, це буде коаліція більшості взагалі депутатів, але вона буде ситуативною. Чи будемо ми голосувати поруч з "ЄС" чи з "Опозиційною плітформою – за життя"? Можливо, я це не виключаю. Але знов-таки, це об'єднання щодо важливих для громади, для району, для області питань", - зазначив Корнієнко.

Політик додав, що "Слуга народу" в місцевих радах шукатиме партнерів "серед конструктивних сил".

"Щодо стабільних коаліцій, що ми домовилися раз і назавжди і п'ять років перебуваємо в такому стані, я думаю, що ми будемо шукати партнерів серед конструктивних сил. У першу чергу – серед місцевих партій, там де в нас немає якогось жорсткого протистояння, як у Дніпрі, наприклад, де ми, швидше за все, будемо опонувати партії "Пропозиція". Ну і взагалі по країні, думаю, що в нас збережеться ця традиція опонувати партії "Пропозиція", з якою ми давно в дискусії", - сказав Корнієнко.

Крім того, голова партії додав, що "Слуга народу" активно виступатиме за "деполітизацію місцевих рад".

"Рішення щодо того, що обласна рада висловлює своє відношення до інших країн, до якихось там політичних процесів, пропонує зняти Прем'єр-міністра, абощо, рішення, коли міська або районна рада звертається щодо якихось законів і так далі, - ми будемо жорстко проти цього виступати, опонувати цьому аж до блокувань трибуни і так далі. Тому що ми вважаємо, що місцева влада має займатися місцевими проблемами", - розповів Корнієнко.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.