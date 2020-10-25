З Ради відкликали постанову про скасування другого туру місцевих виборів
Як передає Укрінформ, про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив журналістам 25 жовтня під час брифінгу на виборчій дільниці.
«Другий тур місцевих виборів, звісно, буде. Я не є ЦВК, але на сьогодні не бачу ані підстав, ані можливостей призупинити виборчий процес. Якщо йдеться про той проєкт постанови, який був зареєстрований у Верховній Раді України, якщо я не помиляюсь, то він уже відкликаний (згідно з даними на сайті ВР, проєкт постанови було відкликано 22 жовтня – ред.),» – зазначив спікер.
При цьому він уточнив, що народні депутати мають право зареєструвати будь-який проєкт постанови, але Верховна Рада при цьому не зобов’язана ухвалювати кожен із таких документів.
«Іноді це навіть не завжди відповідає здоровому глузду, і ми бачили такі приклади в історії Верховної Ради України, але спочатку ця постанова має пройти комітет, після цього вона має потрапити до залу і лише після цього буде проголосована Верховною Радою України або не проголосована і не підтримана», – пояснив Разумков.
Водночас Голова ВР висловив переконання, що другий тур місцевих виборів повинен відбутися, «тому що ми не можемо залишити громади без легітимної влади».
«Боротьба з коронавірусом, захист здоров’я наших громадян, а в деякій мірі вже можна говорити, що це і захист національної безпеки, – це спільна відповідальність і місцевої, і центральної влади. Тому важливо, щоб уся вертикаль влади працювала на єдиний результат,» – зауважив політик.
Як повідомляв Укрінформ, 20 жовтня народна депутатка з фракції політичної партії «Слуга народу» Тетяна Грищенко зареєструвала в парламенті проєкт постанови №4234 «Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році"», який передбачав скасування другого туру місцевих виборів у період карантину.
В Україні проходять вибори до місцевих органів самоврядування.