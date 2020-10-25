З Ради відкликали постанову про скасування другого туру місцевих виборів

Народна депутатка з фракції політичної партії «Слуга народу» Тетяна Грищенко відкликала проєкт постанови щодо скасування другого туру місцевих виборів у період карантину, а підстав призупинити виборчий процес на сьогодні в Україні немає.

Як передає Укрінформ, про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив журналістам 25 жовтня під час брифінгу на виборчій дільниці.

«Другий тур місцевих виборів, звісно, буде. Я не є ЦВК, але на сьогодні не бачу ані підстав, ані можливостей призупинити виборчий процес. Якщо йдеться про той проєкт постанови, який був зареєстрований у Верховній Раді України, якщо я не помиляюсь, то він уже відкликаний (згідно з даними на сайті ВР, проєкт постанови було відкликано 22 жовтня – ред.),» – зазначив спікер.

При цьому він уточнив, що народні депутати мають право зареєструвати будь-який проєкт постанови, але Верховна Рада при цьому не зобов’язана ухвалювати кожен із таких документів.

«Іноді це навіть не завжди відповідає здоровому глузду, і ми бачили такі приклади в історії Верховної Ради України, але спочатку ця постанова має пройти комітет, після цього вона має потрапити до залу і лише після цього буде проголосована Верховною Радою України або не проголосована і не підтримана», – пояснив Разумков.

Водночас Голова ВР висловив переконання, що другий тур місцевих виборів повинен відбутися, «тому що ми не можемо залишити громади без легітимної влади».

«Боротьба з коронавірусом, захист здоров’я наших громадян, а в деякій мірі вже можна говорити, що це і захист національної безпеки, – це спільна відповідальність і місцевої, і центральної влади. Тому важливо, щоб уся вертикаль влади працювала на єдиний результат,» – зауважив політик.

Як повідомляв Укрінформ, 20 жовтня народна депутатка з фракції політичної партії «Слуга народу» Тетяна Грищенко зареєструвала в парламенті проєкт постанови №4234 «Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році"», який передбачав скасування другого туру місцевих виборів у період карантину.

В Україні проходять вибори до місцевих органів самоврядування.