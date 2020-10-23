Будапештський меморандум не обмежує вступ України в НАТО - Дещиця

Будапештський меморандум не містить жодних додаткових умов і обмежень, що стосуються членства України в НАТО.

Про це у програмі «Код безпеки» на телеканалі «ДОМ» розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця, який виконував обов'язки міністра закордонних справ у 2014 році.

Він висловив упевненість, що консультації стосовно Будапештського меморандуму можна проводити в рамках старого формату: США, Велика Британія, Україна, Росія - і жодних додаткових форматів не потрібно.

Дещиця також зазначив, що Будапештський меморандум не містить ніяких додаткових умов і обмежень стосовно співпраці України з НАТО - так само як і набуття нею статусу партнера або члена Альянсу.

«Це не порушення Будапештського меморандуму, тому що там немає жодних обмежень», - підкреслив дипломат.

На його думку, Україна має шукати будь-який вигідний і ефективний формат співпраці та розв'язання тих питань і завдань, що стоять на порядку денному.

Як повідомлялося, в Офісі Президента переконані, що гарантії безпеки України відповідно до Будапештського меморандуму були порушені ще задовго до російської агресії 2014 року, але актуалізація його положень може допомогти створити міцніші переговорні позиції щодо Донецька, Луганська і Криму.