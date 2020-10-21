Кордон з Молдовою: місію EUBAM продовжили на три роки

Кабмін схвалив проєкт угоди (у формі обміну нотами) між урядами України, Молдови та Єврокомісією щодо продовження дії мандата місії ЄК з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Молдові (EUBAM) на три роки.

Відповідне рішення прийняте на засіданні уряду в середу без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу,

У пояснювальній записці до ухваленого розпорядження зазначається, що чинний мандат місії EUBAM завершується 30 листопада 2020 року, й було отримано ноту Європейської служби зовнішньої діяльності щодо продовження мандату місії на наступний трирічний період, до 30 листопада 2023 року.

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Як зазначається у розпорядженні, місія EUBAM розпочала свою діяльність 1 грудня 2005 року й за цей час надала сприяння у розбудові європейських стандартів охорони та управління державним кордоном, зміцненні професійного потенціалу, інституційних та оперативних спроможностей партнерських служб двох країн.