У Раді матеріали з посланням Зеленського роздали на листівках із QR- кодом

У Верховній Раді матеріали з тезами послання Президента Володимира Зеленського про внутрішнє і зовнішнє становище України роздали на спеціальних листівках із QR-кодом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, на одному боці аркуша синього кольору формату А5 надруковано зображення Державного Герба України, а з іншого - QR-код, відсканувавши який можна ознайомитись із тезами виступу глави держави.

Такі листівки розповсюдили серед депутатів і журналістів у парламенті.

Як повідомлялося, у Раді зараз триває виступ Зеленського зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.