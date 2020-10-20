У Раді матеріали з посланням Зеленського роздали на листівках із QR- кодом
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Укрінформ
У Верховній Раді матеріали з тезами послання Президента Володимира Зеленського про внутрішнє і зовнішнє становище України роздали на спеціальних листівках із QR-кодом.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Так, на одному боці аркуша синього кольору формату А5 надруковано зображення Державного Герба України, а з іншого - QR-код, відсканувавши який можна ознайомитись із тезами виступу глави держави.
Такі листівки розповсюдили серед депутатів і журналістів у парламенті.
Як повідомлялося, у Раді зараз триває виступ Зеленського зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.