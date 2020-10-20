Катастрофа літака МАУ: у МЗС розповіли про переговори в Ірані

Міністерства закордонних справ України та Ірану під співголовуванням заступників міністрів Євгенія Єніна та Сейєда Аббаса Аракчі у Тегерані провели політичні консультації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

Зазначається, зокрема, що під час консультацій сторони обговорили весь спектр двосторонніх відносин, відзначивши важливість прогресу в розслідуванні обставин збиття літака рейсу PS752.

"Для України принципово досягнути повної чесності та справедливості в питанні авіакатастрофи. Покарання винних і виплати усіх компенсацій родичам жертв мають стати передумовою для повноцінної нормалізації двосторонніх відносин", - підкреслив Єнін.

У ході консультацій також відбувся обмін думками про взаємодію в рамках міжнародних організацій, заходи з подолання пандемії COVID-19 та шляхи розвитку торговельно-економічного співробітництва з урахуванням поточної міжнародної ситуації.

Як повідомлялося, літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій за збиття Іраном літака PS752.

Фото: МЗС