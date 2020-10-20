Зеленський приїхав у Раду

Президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради, де має виступити зі щорічним посланням.

Як передає Укрінформ, виступ Президента передбачений у порядку денному пленарного засідання парламенту.

Окрім того, депутати планують заслухати звіт міністра охорони здоров'я Максима Степанова про готовність до боротьби із коронавірусом в Україні, а також розглянути проєкт постанови №4228 «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз».