Разумков відкрив Раду, у залі - 269 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне засідання 20 жовтня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Засідання Верховної Ради України оголошую відкритим», – сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалося 269 народних депутатів.

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Як повідомлялося, на засіданні парламенту 20 жовтня Президент Володимир Зеленський звернеться до парламенту ізпосланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Також депутати планують заслухати звіт міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо готовності до боротьби із коронавірусом в Україні та розглянути проєкт постанови №4228 «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз».