Зеленський виступить у Раді зі щорічним посланням

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 жовтня, виступить зі щорічним посланням до Верховної Ради.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у порядку денному пленарного засідання парламенту.

Так, відповідно до частини другої статті 167-ї регламенту ВР, Президент України звернеться до парламенту із посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України під час пленарного засідання 20 жовтня.

Окрім того, депутати планують заслухати звіт міністра охорони здоров'я Максима Степанова про готовність до боротьби із коронавірусом в Україні, а також розглянути проєкт постанови №4228 «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз».

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, із них 5 673 летальних.