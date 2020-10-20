Стефанчук запропонував проводити у парламенті «Дні Євросоюзу»

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає за необхідне проводити у парламенті "Дні Європейського Союзу" в межах пленарних засідань задля ухвалення законопроєктів щодо європейської інтеграції України.

Про це він сказав 19 жовтня під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент Укрінформу.

"Я хотів би звернутися до представників Комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, щоб ми іноді влаштовували в Верховній Раді "Дні Європейського Союзу"... У нас велика кількість зобов'язань, які не просто зобов'язання, а й заходи щодо поліпшення нашого стану економіки та інших сфер, щоб ми, все-таки, проводили голосування і щодо цих необхідних законопроєктів, директив, які потребують імплементації в тих чи інших формах, або тих договорів, згоду на які повинна надати Верховна Рада", - пояснив перший віцеспікер.