Закон про об’єднання тергромад оскаржують в КСУ

До Конституційного суду надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності окремих положень закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад“.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

“До Конституційного Суду України 19 жовтня надійшло конституційне подання 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України положень пункту 6 частини першої статті 4, частини третьої статті 11 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад“, - йдеться у повідомленні.

Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що цей закон не відповідає низці статей Основного Закону, а "його правозастосування призводить до порушення гарантованих Конституцією засад організації місцевого самоврядування в Україні та звуження права територіальних громад на добровільне об’єднання“.

Читайте також: Рада планує визначити підстави утворення ВЦА у тергромадах

Подання до КС скерували народні депутати від ОПЗЖ Василь Німченко, Тетяна Плачкова і Наталія Приходько.

Закон України «Про добровільне об' єднання територіальних громад» був схвалений Верховною Радою у 2015 році.

Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей), № 2189. Схвалення законопроєкту обумовлено тим, що після майже п’яти років реалізації положень закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» тільки 87,6% території України було покрито перспективними планами формування територій громад областей, які в більшості випадків не сповна враховують Методику формування спроможних територіальних громад.