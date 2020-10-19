Збиття літака МАУ: стартував другий раунд переговорів з Іраном

Розпочався другий раунд переговорів з Іраном щодо катастрофи літака Міжнародних авіаліній України, який був збитий неподалік Тегерана у січні 2020 року.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін, передає Укрінформ з посиланням на акаунт МЗС у Твіттері.

«Почали другий раунд переговорів з Іраном щодо збиття літака МАУ рейсу PS752. Працюватимемо два дні. Обговорюватимемо подальший перебіг розслідування та інші важливі аспекти - авіаційні, військові, кримінальне співробітництво, застосування міжнародних конвенцій», - цитує Єніна пресслужба МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, на понеділок, 19 жовтня, в Ірані заплановані переговори щодо авіакатастрофи літака МАУ, зокрема зустріч заступника міністра закордонних справ Ірану Мохсена Бахарванда з заступником глави МЗС України Євгенієм Єніним та українською делегацією. У межах цього раунду переговорів очікуються три технічні наради.

При цьому Єнін заявив, що про компенсації не йтиметься.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажири).

Уранці 11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій за збиття Іраном літака PS752.

Фото: АА