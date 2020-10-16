Зеленський запевняє, що ситуація на Донбасі «просунулася» з його приходом до влади

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Росія повинна пройти свою частину шляху для досягнення миру в Донецькій і Луганській області, від позиції Кремля залежить, як швидко можна буде констатувати завершення війни.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Demirören, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

“Шлях до миру – це рух двох сторін. Свою частину шляху повинна пройти і Росія. Багато в чому від позиції Москви залежить, як швидко ми зможемо констатувати завершення війни. Ми вважаємо, що війна може бути завершена в будь-який день: сьогодні або завтра, або післязавтра. Але необхідно провести повну деокупацію та повернути під контроль України всі наші тимчасово окуповані території”, - підкреслив Зеленський.

Водночас Президент запевнив, що з його приходом до влади “значно просунулися у порівнянні з тим, з чого починали” щодо ситуації на Донбасі.

Так, за його словами, вдалося перезавантажити переговорні формати, звільнити багатьох людей, яких утримували в полоні на тимчасово окупованій території України.

Крім того, він зауважив, що вже понад 80 днів на фронті “майже на сто відсотків” дотримується режим припинення вогню. “Якщо не брати до уваги окремі провокаційні обстріли, можна говорити про тривалу тишу, яка встановлена ​​вперше за більш ніж шість років”, - додав Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п’ятницю перебуває з робочим візитом у Туреччині, місті Стамбул.