На Донбасі від початку доби зберігається «тиша»

Російські окупаційні війська, станом на 12.00 16 жовтня, не порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

“Від початку поточної доби, станом на 12.00, порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша”, - повідомив речник.

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Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 15 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.