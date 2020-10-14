Президент поспілкувався з військовими у зоні ООС

Президент Володимир Зеленський у День захисника України відвідав Центр морських операцій у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Президент ознайомився з діяльністю Центру та привітав зі святом військових, які несуть службу в зоні проведення ООС.

«Хочу вам подякувати від усіх українців за наші життя, за наш спокій, за те, що захищаєте Україну, нашу незалежність, наш суверенітет», – сказав Зеленський.

Глава держави вручив військовослужбовцям цінні подарунки, а також поцікавився їхніми умовами проживання.

«У будь-який день ми готові підтримати хлопців. Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так – кажіть. Правда – завжди найцінніше», – зазначив Президент.

Як повідомлялося, Зеленський 14 жовтня перебуває з робочою поїздкою на Донбасі.

В Україні сьогодні, 14 жовтня, відзначається День захисника. Свято встановлено указом Президента від 14 жовтня 2014 року «з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України». При цьому було скасовано святкування Дня захисника вітчизни 23 лютого.