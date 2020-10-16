Посол ФРН про судову реформу: Ви ходите немов по замкненому колу

Українське керівництво має знайти шлях, як розблокувати судову реформу, що наразі зайшла в глухий кут.

Як передає Укрінформ, про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю виданню «Європейська правда».

«Там (у реформі системи правосуддя. - ред.) дійсно глухий кут. Ви ходите немов по замкненому колу. У цій сфері у вас інституції захищають одна одну від реформування – йдеться про КСУ, КОАС, ВСУ та ВРП (навіть попри те, що реформа Верховного суду, на щастя, відбулася). Але в основі цього зачарованого кола – не тільки вони. Європейський суд з прав людини має принципове розуміння незалежності суддів, і за його рішеннями Україна має відновлювати на посаді суддів, яких звільняли, маючи докази того, що вони виносили негідні рішення! Так, незалежність суддів справді важлива, але я маю визнати, що ми часом робимо висновки, не беручи до уваги ситуацію в країні. На щастя, є також останнє рішення Венеційської комісії, яка на це зважає», - сказала Фельдгузен.

На її думку, цю складну ситуацію треба розв'язувати із залученням суддів, громадянського суспільства та, якщо Україна вважатиме за потрібне, міжнародних експертів.

«Якщо покладатися лише на експертів, то можна отримати проблеми на кшталт тих, що ми вже маємо, коли реформа прописана ідеально, але без урахування політичних реалій, і тому вона не працює. І до того ж, її норми потім скасовуються Конституційним судом! Але чекати не можна. Українське керівництво має знайти шлях, як "атакувати", як провести цю реформу. Вона потрібна передусім народові України. І від політичної волі президента Зеленського тут багато залежить», - переконана посол ФРН.

Як повідомляв Укрінформ, 9 жовтня у Комісії Ради Європи за демократію через право (Венеційська комісія) загалом позитивно оцінили законопроєкт № 3711 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування».

У серпні 2020 року Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії запит щодо отримання думки про відповідність європейським стандартам і цінностям проєкту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування» (№ 3711).

Конституційний Суд України рішенням від 11 березня 2020 року визнав ряд положень Закону «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» такими, що не відповідають Конституції, та рекомендував Верховній Раді України невідкладно привести закон у відповідність до цього рішення.

19 червня 2020 року Президент подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт № 3711.

Вища рада правосуддя, Рада суддів України, Верховний Суд України, комітет з питань правової політики Верховної Ради загалом підтримали законопроєкт № 3711.