Для залучення інвестицій в Україну потрібні термінові реформи - Чолій

Президент Світового конгресу українців (2008 – 2018 рр.), президент ГО «Україна-2050» Евген Чолій наголосив на необхідності пришвидшення проведення реформ в Україні для того, аби в країну прийшли інвестиції.

Про це він написав у своїй публікації для Kyiv Post.

Чолій зауважив, що пандемія COVID-19 та зниження показників світового ВВП у 2020 році створюють жорстку конкуренцію за фінансові ресурси та змушують багато підприємств переоцінювати, в якій країні вони повинні працювати та виробляти. В умовах чимраз більшої конкуренції Україна далі потерпає від постійної гібридної агресії Росії, негативного впливу токсичних олігархічних кланів та широко поширеної корупції.

Щоб прогресувати економічно, Україна потребує значної підтримки приватних та інституційних інвесторів, включаючи міжнародні фінансові установи, які історично є рушійними силами сталого розвитку для країн із вільною ринковою економікою, зауважив президент ГО «Україна-2050».

«Вирішуючи, чи інвестувати в Україну, потенційний інвестор проведе SWOT-аналіз. Сильні сторони України включають наявність кваліфікованих, високоосвічених та працьовитих людей, відносно низька собівартість продукції та сприятливе географічне розташування. Ненадійна судова система, високий рівень корупції, широкомасштабний руйнівний олігархічний контроль та надлишок регуляторних норм для ведення бізнесу розглядатимуться потенційним інвестором як слабкі сторони та загрози в країні», - написав Чолій, зазначивши, що, «на жаль, результати такого аналізу не на користь України».

Він зауважив: щоб залучити критичну масу інвестицій та фінансову підтримку, владні структури України повинні забезпечити: юридичні гарантії захисту інвестицій; загальне дотримання і виконання закону; справедливу судову систему для всіх; чесну конкуренцію без корупції; механізми, що запобігають надмірному втручанню у бізнес з боку правоохоронних органів; механізми запобігання корпоративному рейдерству.

«Понад 29 років українська влада зобов'язувалась вирішити ці завдання, але була далекою від дотримання своїх обіцянок», - зауважив Чолій.

Він зазначив, що останнє таке зобов’язання було взяте на себе Президентом України 6 жовтня 2020 року в Спільній заяві за підсумками 22-го Саміту Україна – ЄС з Президентами Європейської Ради та Європейської Комісії, навівши цитату: «Ми домовилися про важливість прискорення та посилення зусиль щодо реформ, зокрема судової влади (включаючи реформування Вищої ради правосуддя та незалежного добору добросовісних суддів) та боротьби з корупцією, забезпечуючи сильні й незалежні антикорупційні інституції. Ми привітали поновлене зобов’язання України боротися з впливом приватних інтересів («деолігархізація»). У зв’язку з цим ми підкреслили необхідність подальшого посилення плюралізму ЗМІ в Україні».

На думку Чолія, «нинішні владні структури України мають можливість докорінно змінити цю проблемну ситуацію. Тепер вимагається лише непохитна політична воля, заснована на справжньому прагненні забезпечити процвітання України».

Як відначив президент ГО «Україна-2050», «ці надзвичайно складні часи безпрецедентно змушують владні структури України вирішувати такі критичні потреби для залучення інвестицій в Україну:

- комплексна судова реформа;

- сприяння роботі антикорупційних органів та їх незалежності;

- прийняття відповідних законів, що зменшують доступ до державних коштів для олігархічних кланів;

- реструктуризація правоохоронних органів з метою усунення надмірного втручання у бізнес;

- зменшення регуляторних норм та бюрократії для бізнесу».

За словами Чолія, «час скоро покаже, чи владні структури України відгукнуться на унікальні виклики та можливості сучасності, вирішуючи повністю – а не лише поверхнево - ці нагальні проблеми на благо всього Українського народу».

Нагадується, що темі інвестицій та ведення бізнесу в Україні в нових реаліях в умовах COVID-19 був присвячений відповідний вебінар, організований у вересні ГО «Україна-2050».

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