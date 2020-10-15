Зеленський завтра відвідає Туреччину

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 16 жовтня відвідає з робочим візитом Туреччину, де зустрінеться з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

“16 жовтня Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку (м. Стамбул). Під час візиту відбудеться зустріч Глави держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом”, - розповіли в ОП.

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Планується обговорення широкого спектру питань взаємин між Україною й Туреччиною, а також підписання низки двосторонніх документів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган перебував з офіційним візитом в України 3 лютого цього року.

Фото: ОП