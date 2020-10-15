Зеленський представив нову очільницю Чернігівської ОДА

Президент Володимир Зеленський представив нову голову Чернігівської обласної державної адміністрації Анну Коваленко.

Церемонія представлення відбулася під час земельного форуму "Земля – народу" на Чернігівщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні ми зібралися саме на Чернігівщині. Цей регіон має великий сільськогосподарський потенціал. Має й інші перспективи й амбітні цілі для розвитку. А ще - отримує сьогодні людину, яка має втілити всі ці перспективи в реальне життя. Хочу сьогодні представити нову очільницю Чернігівської обласної державної адміністрації”, - сказав Зеленський.

Президент вручив Анні Коваленко посвідчення голови Чернігівської ОДА.

Він зауважив, що Коваленко наразі єдина жінка в Україні, яка очолює область.

Указ про призначення Анни Коваленко опублікований на сайті Президента 13 жовтня.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 28 вересня погодив призначення Коваленко на посаду голови Чернігівської ОДА.

Президент звільнив Анну Коваленко з посади заступника керівника Офісу Президента 22 квітня.

Анна Коваленко народилася 5 травня 1991 року.

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У 2013 році здобула ступінь магістра театрознавства у Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Прослухала курс «Військове командування та гуманітарне право» Женевського центру політики безпеки в Женеві, Швейцарія. Аспірантка Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління».

Сотниця 39-ї сотні Самооборони Майдану, з березня 2014 р. - голова Всеукраїнської ГО «39 жіноча сотня Самооборони Майдану».

У 2014-2015 роках працювала радницею міністрів оборони Михайла Коваля, Валерія Гелетея, Степана Полторака, а також міністра інформаційної політики Юрія Стеця.