Дуда відкрив пам’ятник легенді “Солідарності” біля посольства Польщі у Києві

Президент Польщі Анджей Дуда відкрив пам’ятник легендарній діячці “Солідарності” Анні Валентинович - етнічній українці Ганні Любчик – біля будинку посольства Польщі у Києві.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на канцелярію президента РП.

“Цей пам’ятник символізує солідарність між польським та українським народами”,- заявив Дуда.

У посольстві РП у Києві Дуда також вручив нагороди польським військовослужбовцям військ спецпризначення, які перебувають в Україні з навчальною місією в рамках союзницької співпраці.

У вівторок Дуда перебуватиме з візитом в Одесі, де буде підписано угоду про співпрацю між портами у Гданську та Одесі, а також візьме участь в економічному форумі.

Як повідомлялося, Президент Польщі Анджей Дуда 11-13 жовтня перебуває з офіційним візитом в Україні. У понеділок він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Анна Валентинович (Ганна Любчик) є відомою польською діячкою “Солідарності”, яка стояла біля витоків створення профспілкового об’єднання і демократичних процесів в Польщі початку 80-х років минулого століття. Її часто в Польщі називають “мамою Солідарності”. Валентинович загинула в 2010 році у Смоленській авіакатастрофі.