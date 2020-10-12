Качура каже, що заяву про співпрацю «Слуг» і «ОПЗЖ» у місцевих радах вирвали з контексту
Як передає Укрінформ, у своєму дописі на Фейсбуці парламентар наголосив, що створення такої коаліції не передбачене.
«Прочитав вирвані з контексту «цікаві» заголовки, в яких начебто посилаються на мої слова про створення коаліції «Слуги народу» та ОПЗЖ. Насправді на питання інтерв’юера я сказав, що на південному сході необхідне вибудовування якихось конструкцій як з так званими регіональними партіями, так і з національними партіями, які отримають підтримку виборців. Депутати, які оберуться від «Слуги народу» будуть вимушені комунікувати з усіма партіями в місцевих радах, як і ми в стінах парламенту. Коаліції СН і ОПЗЖ не буде!» – пояснив він.
Також він нагадав, що відповідно до чинного законодавства в «міських радах взагалі немає такого поняття як коаліція».
Як повідомляв Укрінформ, Качура в інтерв'ю ютуб-каналу «Єдність», оприлюдненому 11 жовтня, заявив, що об'єднання партії «Слуга народу» з «Опозиційною платформою – За життя» у деяких регіонах після місцевих виборів «однозначно буде».